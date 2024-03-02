Беглов связался с командованием ЛВО в связи с инцидентом над Финским заливом

Оперативный штаб продолжает работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что связался с командованием Ленинградского военного округа в связи с инцидентом над Финским заливом и отметил, что системы обнаружения и подавления ПВО находятся в состоянии готовности.

"В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона", - написал он в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что оперативный штаб продолжает работу.

Ранее, как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, средства противовоздушной обороны сработали в Ломоносовском районе Ленинградской области, были поражены несколько воздушных целей. Порт Бронка, находящийся вблизи, не пострадал. Жертв и разрушений нет, отмечал Дрозденко. Аэропорт Пулково вводил ограничения на прием воздушных судов, сейчас он работает в штатном режиме.