Над Белгородской областью уничтожили еще два украинских БПЛА

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее сообщал об уничтожении украинского беспилотника над селом Новая Деревня

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"2 марта около 19:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением двух БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал об уничтожении украинского беспилотника над селом Новая Деревня в Белгородском районе.