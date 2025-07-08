После ДТП с микроавтобусом в Подмосковье госпитализировали семь человек

Один находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Семь человек госпитализировали в результате аварии с микроавтобусом в Ступине, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе один ребенок. В стационары Подмосковья бригадами скорой помощи госпитализированы 7 человек. Состояние 6 из них оценивается как средней степени тяжести, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.