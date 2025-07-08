Что известно о ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Микроавтобус в подмосковном Ступине съехал в кювет. По последним данным, в результате ДТП пострадали 16 человек, 7 из них госпитализировали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

© ГСУ СК России по Московской области/ ТАСС

Обстоятельства ДТП

По предварительным данным, ДТП произошло около 12:00 мск.

Водитель пассажирского микроавтобуса 1968 года рождения, предварительно, не справился с управлением и съехал в кювет в районе села Старая Ситня городского округа Ступино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В результате микроавтобус марки "Луидор" перевернулся на бок.

Пострадавшие

По последним данным, в результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе ребенок.

В стационары Подмосковья госпитализировали 7 человек.

Состояние 6 из них оценивается как средней степени тяжести, еще 1 пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Реакция властей