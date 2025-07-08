8 июля, 17:28
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Что известно о ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Микроавтобус в подмосковном Ступине съехал в кювет. По последним данным, в результате ДТП пострадали 16 человек, 7 из них госпитализировали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

© ГСУ СК России по Московской области/ ТАСС

Обстоятельства ДТП

  • По предварительным данным, ДТП произошло около 12:00 мск.
  • Водитель пассажирского микроавтобуса 1968 года рождения, предварительно, не справился с управлением и съехал в кювет в районе села Старая Ситня городского округа Ступино, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
  • В результате микроавтобус марки "Луидор" перевернулся на бок.

Пострадавшие

  • По последним данным, в результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе ребенок.
  • В стационары Подмосковья госпитализировали 7 человек.
  • Состояние 6 из них оценивается как средней степени тяжести, еще 1 пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Реакция властей

  • Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.
  • Ступинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.
  • Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров автобуса, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области..
  • Следователи проводят осмотр места происшествия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
 
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