В Бурятии площадь лесных пожаров за сутки сократилась до 7,5 тыс. га

В регионе действуют 23 возгорания

УЛАН-УДЭ, 9 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки сократилась с 9,9 тыс. до 7,5 тыс. га. Ведется тушение 23 возгораний, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"По оперативным данным, утром 9 июля действует 23 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Бичурском, Еравнинском, Кижингинском, Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгинском и Хоринском районах на общей площади 7 481 га. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в РАЛХ.

Обнаружено пять лесных пожаров, они возникли из-за сухих гроз.

К тушению очагов привлечены более 650 человек, включая специалистов из Тюменской, Архангельской, Вологодской, Иркутской и Кировской областей, а также из Хабаровского и Пермского краев. Задействовано 94 единицы техники.

На территории лесного фонда Бурятии продолжает действовать режим ЧС.