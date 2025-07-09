В Забайкалье потушили все лесные пожары

C начала пожароопасного сезона в крае ликвидировали 665 возгораний в лесах

ЧИТА, 9 июля. /ТАСС/. Действующих лесных пожаров не зафиксировано на территории Забайкалья впервые с марта, сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

"Согласно оперативным данным региональной диспетчерской службы на утро 9 июля, на территории Забайкальского края нет лесных пожаров", - говорится в сообщении.

C начала пожароопасного сезона на территории Забайкальского края ликвидировали 665 лесных пожаров.

Пожароопасный сезон на территории Забайкалья объявили с 24 марта. С 7 апреля в лесах был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Его отменили 5 июля после стабилизации лесопожарной обстановки. Всего с начала года в Забайкалье сгорело свыше 2,7 млн га леса.