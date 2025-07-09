ФСБ показала видео ликвидации готовившего теракт в Саратовской области

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам силовых структур, которые пытались задержать диверсанта в момент извлечения им взрывного устройства из тайника

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. ФСБ распространила видео ликвидации россиянина, готовившего теракт в Саратовской области и оказавшего вооруженное сопротивление при задержании.

Из видеозаписи следует, что он открыл стрельбу по сотрудникам силовых структур, которые пытались задержать диверсанта в момент извлечения им взрывного устройства из тайника. При нем обнаружили пистолет.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Саратовской области предотвращен диверсионно-террористический акт, планировавшийся сторонником признанной в России террористической и запрещенной организации. Он намеревался осуществить подрыв железнодорожного моста с использованием самодельного взрывного устройства массой 11 кг. Следственным отделом УФСБ по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств), решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).