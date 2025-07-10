За последние трое суток с явлениями гастроэнтерита в больницу за помощью обратились 302 человека, из них 294 ребенка, сообщили в Минздраве республики

МАХАЧКАЛА, 10 июля. /ТАСС/. Более 300 человек обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции в Магарамкентском районе Дагестана. В стационарах лечатся более 90 человек, сообщили в Минздраве республики.

9 июля в Минздраве республики сообщали, что за последние двое суток к врачам обратились более 270 человек.

"В Магарамкентской центральной районной больнице проводится лечение пациентов с кишечной инфекцией, за последние трое суток с явлениями гастроэнтерита сюда обратились 302 человека, из них 294 ребенка. Тяжелых случаев заболевания нет. Количество выявляемых больных показывает тенденцию к уменьшению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациенты идут на поправку, трое из них выписаны. Сейчас в стационаре лечатся 93 человека.