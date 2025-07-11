В Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА

Жителей призвали соблюдать меры безопасности и быть внимательными

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Беспилотная опасность сохраняется в Тульской области. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

"Уважаемые жители! В регионе все еще сохраняется опасность БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России контролируют ситуацию в воздушном пространстве Тульской области. Будьте внимательны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Миляев сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над Тульской областью. В результате падения обломков БПЛА повреждения получил припаркованный автомобиль. Разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.