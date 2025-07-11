Мирошник назвал удар ВСУ по Алёшкам подлым

По предварительной информации, это был авиаудар, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которой обрушился пятиэтажный дом в Алёшках, подлым ударом по "истекающему кровью городу".

"Это подлый удар по истекающему кровью городу Алешки в Херсонской области, который нацисты терзают ежедневно уже многие месяцы. От выслеживания и убийства гражданских и сжигания скорых дронами они перешли к разрушению жилья до фундаментов, применяя тяжелое вооружение. По предварительной информации, это был авиаудар. Точнее подтвердят специалисты", - написал он в своем Telegram-канале.

Дипломат добавил, что Владимир Зеленский, выпрашивающий у Запада оружие якобы для защиты и обороны, направляет его на убийство мирного населения и уничтожение гражданских объектов.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил ТАСС, что пятиэтажный дом обрушился в Алёшках в результате авиаудара ВСУ, под завалами остаются люди. Как уточнил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, Вооруженные силы Украины используют дроны, чтобы не пустить оперативные службы на место обрушения здания.