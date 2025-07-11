Депутат Чепа назвал атаку по жилому дому в Алёшках бесчеловечным преступлением

Депутат подчеркнул, что такие бесчеловечные поступки со стороны ВСУ наблюдаются "каждый день"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Атака ВСУ по жилому дому в Алёшках и последующее применение дронов против спасательных служб являются бесчеловечными преступлениями. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам, замруководителя фракции СРЗП Алексей Чепа.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в пятиэтажный дом в Алёшках попали две украинские авиабомбы. Он также указал, что под завалами обрушившейся многоэтажки находятся десятки человек, а ВСУ применяют беспилотники и не дают службам начать разбор завалов.

"Сам факт удара <...> по жилому дому говорит о преступлении. И сегодня понятно, что удар по скорой помощи, удар по службам спасения - это все бесчеловечные преступления", - отметил Чепа.

Депутат подчеркнул, что такие бесчеловечные поступки со стороны ВСУ наблюдаются "каждый день".