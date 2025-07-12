ТАСС: следствие будет просить арестовать водителя, сбившего пешеходов в Москве

Мужчина сбил людей, а потом скрылся, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Следствие будет просить суд арестовать 23-летнего водителя электрокара, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении водителя электрокара, который сбил людей, а потом скрылся", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло вечером 11 июля. Водитель на электрокаре проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся. Двое детей и трое взрослых были доставлены в больницы. Двое взрослых поступили в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, - в состоянии средней степени тяжести. Нарушителя задержали, проходить медосвидетельствование он отказался. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.