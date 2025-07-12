Что известно о ДТП с электрокаром на Бережковской набережной

На Бережковской набережной электрокар HIPhi Z проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся. Как минимум пять человек пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

ДТП произошло вечером 11 июля на Бережковской набережной.

Водитель на электрокаре проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент ДТП в машине находилось четыре человека.

Позже полицейские установили местонахождение автомобиля во 2-м Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, их задержали.

О злоумышленнике

Водитель не смог дать показания из-за опьянения. Он также отказался от медицинского освидетельствования.

Его могут лишить свободы на срок до семи лет.

Электрокар прежде не попадал в ДТП и не находился в розыске.

Позже в правоохранительных органах сообщили, что у него имеется задолженность в размере 2,1 тыс. рублей по неоплаченным штрафам.

По словам собеседника агентства, автомобиль оформлен не на молодого человека.

Пострадавшие

Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет.

Детей доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, троих взрослых - в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

Двое взрослых поступили в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, - в состоянии средней степени тяжести.

Расследование