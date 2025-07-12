Что известно о ДТП с электрокаром на Бережковской набережной

На Бережковской набережной электрокар HIPhi Z проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся. Как минимум пять человек пострадали.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ДТП
- ДТП произошло вечером 11 июля на Бережковской набережной.
- Водитель на электрокаре проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся.
- По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент ДТП в машине находилось четыре человека.
- Позже полицейские установили местонахождение автомобиля во 2-м Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, их задержали.
О злоумышленнике
- Водитель не смог дать показания из-за опьянения. Он также отказался от медицинского освидетельствования.
- Его могут лишить свободы на срок до семи лет.
- Электрокар прежде не попадал в ДТП и не находился в розыске.
- Позже в правоохранительных органах сообщили, что у него имеется задолженность в размере 2,1 тыс. рублей по неоплаченным штрафам.
- По словам собеседника агентства, автомобиль оформлен не на молодого человека.
Пострадавшие
- Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет.
- Детей доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, троих взрослых - в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.
- Двое взрослых поступили в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, - в состоянии средней степени тяжести.
Расследование
- Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
- Следствие будет просить суд арестовать водителя.
- В ближайшее время ему предъявят обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и совершенном в состоянии опьянения.