12 июля, 11:04,
обновлено 12 июля, 11:25
Статья

Что известно о ДТП с электрокаром на Бережковской набережной

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

На Бережковской набережной электрокар HIPhi Z проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся. Как минимум пять человек пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ДТП

  • ДТП произошло вечером 11 июля на Бережковской набережной.
  • Водитель на электрокаре проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся. 
  • По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в момент ДТП в машине находилось четыре человека.
  • Позже полицейские установили местонахождение автомобиля во 2-м Сетуньском проезде. В салоне находились мужчина 2001 года рождения и женщина 1988 года рождения, их задержали.

О злоумышленнике

  • Водитель не смог дать показания из-за опьянения. Он также отказался от медицинского освидетельствования. 
  • Его могут лишить свободы на срок до семи лет.
  • Электрокар прежде не попадал в ДТП и не находился в розыске. 
  • Позже в правоохранительных органах сообщили, что у него имеется задолженность в размере 2,1 тыс. рублей по неоплаченным штрафам. 
  • По словам собеседника агентства, автомобиль оформлен не на молодого человека. 

Пострадавшие

  • Предварительно, пострадавших пятеро, из них двое детей 8-10 лет.
  • Детей доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, троих взрослых - в ГКБ № 67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.
  • Двое взрослых поступили в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, - в состоянии средней степени тяжести.

Расследование

  • Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
  • Следствие будет просить суд арестовать водителя.
  • В ближайшее время ему предъявят обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и совершенном в состоянии опьянения. 
 
Теги:
РоссияМосква