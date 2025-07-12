ТАСС: сбивший пешеходов в Москве не смог дать показания из-за опьянения

В момент ДТП в машине находилось четыре человека, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Водитель электрокара HiPhi Z, который сбил пешеходов на Бережковской набережной в Москве, не смог дать показания из-за опьянения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время водитель электрокара показания не давал из-за опьянения. Работа еще ведется, в течение дня будет установлено, признает он вину или нет", - сказал собеседник агентства. По его словам, в момент ДТП в машине находилось четыре человека.

ДТП произошло вечером 11 июля. Водитель на электрокаре проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся. Двоих пострадавших детей доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ, Клиника доктора Рошаля), троих взрослых - в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу. Двое взрослых поступили в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, - в состоянии средней степени тяжести. Нарушителя задержали, проходить медосвидетельствование он отказался. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.