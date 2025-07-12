Обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной арестовали

В пресс-службе Никулинского суда Москвы сообщили, что Тимура Мусина заключили под стражу на два месяца

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы арестовал 23-летнего водителя электрокара Тимура Мусина, обвиняемого в ДТП с пострадавшими на Бережковской набережной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мусина Тимура Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения), на срок два месяца", - сказали в пресс-службе.