Сбившему в Москве пешеходов водителю в ближайшее время предъявят обвинение

Также фигуранту изберут меру наказания, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и совершенном в состоянии опьянения, в ближайшее время предъявят 23-летнему водителю, сбившему пешеходов на Бережковской набережной в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Действия [водителя] подлежат квалификации по п. "а", "б" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения). В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, с участием прокурора будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло вечером 11 июля. 23-летний водитель на электрокаре HiPhi проехал на красный сигнал светофора, сбил пешеходов, а потом скрылся. Позже его задержали. По данным департамента здравоохранения Москвы, в больницы доставлены двое детей и трое взрослых. Двое взрослых поступили в тяжелом состоянии, остальные, в том числе дети, - в состоянии средней степени тяжести. В московском ГУ МВД подтвердили ТАСС, что виновник ДТП отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения на основаниях, предусмотренных законодательством РФ. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.