В Уфе завели уголовное дело по факту нападения на двоих детей с аутизмом

Следователи устанавливают личности нападавших

УФА, 12 июля. /ТАСС/. Следственный отдел по Калининскому району Уфы следственного управления СК РФ по Башкортостану возбудил уголовное дело по факту нападения на двоих детей с аутизмом. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления.

"В Уфе по факту нападения на двоих несовершеннолетних с особенностями развития следственным отделом по Калининскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

По информации следственного управления, ранее в социальных медиа была выявлена информация о нападении группы подростков на мальчика и девочку 11 и 8 лет с аутизмом на детской площадке в Уфе. В публикации сообщалось, что дети получили телесные повреждения.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности нападавших. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента. По данному факту также проводит проверку прокуратура республики.