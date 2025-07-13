В Якутии за сутки потушили два лесных пожара

Общая площадь возгорания составила 6,5 га

ЯКУТСК, 13 июля. /ТАСС/. Два лесных пожара на общей площади 6,5 га ликвидированы в Якутии за прошедшие сутки. Воздушные суда продолжают мониторить обстановку, сообщает оперштаб республики.

"В Якутии за сутки ликвидировано два лесных пожара общей площадью 6,5 га. На 13 июля запланировано авиапатрулирование 15 воздушными судами на территориях Алданского, Амгинского, Горного, Верхневилюйского, Ленского, Вилюйского, Мирнинского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Хангаласского, Нерюнгринского, Намского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского и городского округа "город Якутск", - говорится в сообщении.

С начала пожароопасного сезона в республике ликвидировано 144 лесных пожара и 177 ландшафтных (природных) пожаров. Пожароопасный сезон на территории региона действует с 1 мая 2025 года. Указом главы Республики Саха (Якутия) с 5 июня 2025 года установлен особый противопожарный режим. Территориальные особые противопожарные режимы введены в Верхоянском, Олекминском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах и ГО "Жатай".