Запашный назвал причину падения акробата в Большом московском цирке

По словам генерального директора учреждения, артист упал из-за ошибки пассировщика

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ошибка пассировщика стала причиной неудачного падения акробата из Эфиопии во время репетиции в Большом московском цирке. Он пропустил момент, когда нужно было "остановить вращение, подставив собственный корпус" во время исполнения трюка акробатов на качелях Russian Swing, сообщил народный артист РФ, генеральный директор цирка Эдгард Запашный.

"Когда артист выполняет сложный трюк в несколько оборотов и приземляется ногами на страховочный мат, то иногда по инерции продолжает крутиться дальше, и задача пассировщика, который для этого и находится на манеже - остановить это вращение, подставив собственный корпус. На данном видео зафиксирована ошибка пассировщика, который пропустил этот самый момент и не подстраховал исполнителя сложного трюка (на видео он справа от страховочного мата)", - написал он в Telegram-канале, прикрепив к публикации видео, где показан момент инцидента.

Он уточнил, что дежурный врач, который находился в этот момент в зале, "уже через пять секунд" приступил к помощи пострадавшему. "Желаем акробату из Эфиопии скорейшего выздоровления и благодарим наших врачей за оказание профессиональной помощи", - отметил Запашный.