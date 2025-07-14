После пропажи летевшего в Магадан вертолета завели дело

Местонахождение воздушного судна еще не установили, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре

ХАБАРОВСК, 14 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту пропажи вертолета Ми-8, который направлялся в Магадан из поселка Охотск в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, признавшей законным возбуждение дела.

"Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту происшествия с вертолетом Ми-8 по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц) Восточным МСУТ СК России", - говорится в сообщении.

Местонахождение воздушного судна не установлено, поисковая операция приостановлена на темное время суток. Сигналов аварийных радиомаяков не зафиксировано.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, 14 июля воздушное судно Ми-8Т осуществляло полет из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации. Оно направлялось в столицу региона после ремонта. В предусмотренное время экипаж вертолета на связь не вышел, аварийный радиомаяк не сработал.

На борту находились пять человек.