СК заявил о десятках отравившихся выпускников в кафе в Екатеринбурге

Пострадавших госпитализировали, сообщили в ведомстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью после отравления на банкете в кафе в Екатеринбурге, сообщили в управлении СК РФ по Свердловской области.

Ранее в региональном Минздраве сообщили о 12 госпитализированных - у них диагностирован сальмонеллез.

"Сегодня в следственные органы СУ СК России по Свердловской области поступила информация об ухудшении состояния здоровья нескольких десятков выпускников одного из высших образовательных учреждений Екатеринбурга. <...> По версии следствия, ухудшение состояния здоровья выпускников возникло после банкета, проведенного в учреждении общественного питания. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, ряд из них был госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). "В рамках расследования следователем СК России во взаимодействии с представителями контролирующих органов выясняются все обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые исследования, истребуется документация, касающаяся организации питания в учреждении, осуществляются опросы пострадавших. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью граждан, назначены судебно-медицинские экспертизы", - добавили в управлении.

Все пострадавшие - выпускники Уральского государственного юридического университета, в вузе ранее сообщали, что находятся на связи с пострадавшими и окажут правовую поддержку. По данным регионального Минздрава, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и получают все необходимое лечение.