Что известно о заражении сальмонеллезом посетителей кафе в Екатеринбурге

12 посетителей екатеринбургского кафе госпитализировали с сальмонеллезом, сообщили в Минздраве региона. Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью после отравления на банкете, отметили в управлении СК России по Свердловской области.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Обстоятельства ЧП

Все пострадавшие - посетители кафе "Версаль".

По результатам проведенных исследований, у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез, сообщили в Минздраве региона.

Пострадавшие - выпускники Уральского государственного юридического университета.

В вузе отметили, что мероприятие носило частный характер, университет не является его организатором.

В кафе "Версаль" подтвердили ТАСС имевшийся факт отравления. Там отметили, что Роспотребнадзор выясняет, что является причиной.

В управлении СК России по Свердловской области позже сообщили, что несколько десятков человек обратились за медицинской помощью после отравления на банкете в кафе в Екатеринбурге.

Пострадавшие

12 человек госпитализировали. Они находятся в инфекционном отделении Городской клинической больницы № 40.

Их состояние оценивается как средней тяжести.

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, отметили в министерстве.

Ситуация находится на контроле заместителя губернатора - министра здравоохранения области Татьяны Савиновой.

Расследование