Что известно о заражении сальмонеллезом посетителей кафе в Екатеринбурге

12 посетителей екатеринбургского кафе госпитализировали с сальмонеллезом, сообщили в Минздраве региона. Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью после отравления на банкете, отметили в управлении СК России по Свердловской области.
ТАСС собрал основное о произошедшем.
Обстоятельства ЧП
- Все пострадавшие - посетители кафе "Версаль".
- По результатам проведенных исследований, у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез, сообщили в Минздраве региона.
- Пострадавшие - выпускники Уральского государственного юридического университета.
- В вузе отметили, что мероприятие носило частный характер, университет не является его организатором.
- В кафе "Версаль" подтвердили ТАСС имевшийся факт отравления. Там отметили, что Роспотребнадзор выясняет, что является причиной.
- В управлении СК России по Свердловской области позже сообщили, что несколько десятков человек обратились за медицинской помощью после отравления на банкете в кафе в Екатеринбурге.
Пострадавшие
- 12 человек госпитализировали. Они находятся в инфекционном отделении Городской клинической больницы № 40.
- Их состояние оценивается как средней тяжести.
- Пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, отметили в министерстве.
- Ситуация находится на контроле заместителя губернатора - министра здравоохранения области Татьяны Савиновой.
Расследование
- Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
- Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью граждан, назначены судебно-медицинские экспертизы.
- По данным СУ СК России по Свердловской области, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые исследования, истребуется документация, касающаяся организации питания в учреждении, а также опрашиваются пострадавшие.