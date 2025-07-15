15 июля, 10:27,
обновлено 15 июля, 11:25
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Что известно о заражении сальмонеллезом посетителей кафе в Екатеринбурге

Донат Сорокин/ ТАСС, архив
© Донат Сорокин/ ТАСС, архив

12 посетителей екатеринбургского кафе госпитализировали с сальмонеллезом, сообщили в Минздраве региона. Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью после отравления на банкете, отметили в управлении СК России по Свердловской области.

ТАСС собрал основное о произошедшем.

Обстоятельства ЧП

  • Все пострадавшие - посетители кафе "Версаль".
  • По результатам проведенных исследований, у пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез, сообщили в Минздраве региона.
  • Пострадавшие - выпускники Уральского государственного юридического университета.
  • В вузе отметили, что мероприятие носило частный характер, университет не является его организатором.
  • В кафе "Версаль" подтвердили ТАСС имевшийся факт отравления. Там отметили, что Роспотребнадзор выясняет, что является причиной.
  • В управлении СК России по Свердловской области позже сообщили, что несколько десятков человек обратились за медицинской помощью после отравления на банкете в кафе в Екатеринбурге.

Пострадавшие

  • 12 человек госпитализировали. Они находятся в инфекционном отделении Городской клинической больницы № 40.
  • Их состояние оценивается как средней тяжести.
  • Пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, отметили в министерстве.
  • Ситуация находится на контроле заместителя губернатора - министра здравоохранения области Татьяны Савиновой.

Расследование

  • Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
  • Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью граждан, назначены судебно-медицинские экспертизы.
  • По данным СУ СК России по Свердловской области, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, назначаются необходимые исследования, истребуется документация, касающаяся организации питания в учреждении, а также опрашиваются пострадавшие.
 
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