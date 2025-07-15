Число отравившихся в екатеринбургском кафе "Версаль" выросло до 21

Зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников УрГЮУ после посещения банкетного зала, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Острая кишечная инфекция обнаружена у 21 выпускника Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) после посещения банкетного зала. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит эпидемическое расследование в связи с поступившей из медучреждений информацией о случаях острой кишечной инфекции у выпускников УрГЮУ, питавшихся в банкетном зале "Версаль" (ул. Вишневая, 35) в Екатеринбурге. Зарегистрирован 21 случай острой кишечной инфекции среди выпускников университета. В настоящее время лабораторно диагноз "сальмонеллез" подтвержден у семи человек", - говорится в сообщении.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Все пострадавшие - выпускники учебного заведения. В вузе ранее сообщали, что находятся на связи с пострадавшими и окажут правовую поддержку. По данным регионального Минздрава, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести и получают все необходимое лечение.