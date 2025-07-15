Помещение опечатано, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор по результатам проверки прекратил деятельность ООО "Ричмонд рест", в кафе которого отравились выпускники екатеринбургского вуза. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Деятельность ООО "Ричмонд рест" прекращена, помещение опечатано. Подготовлены материалы для направления в суд", - говорится в сообщении.

По результатам обследования пищеблока, в котором готовили блюда для банкета, у одного из сотрудников была обнаружена бактерия сальмонелла, добавили в управлении. "При обследовании пищеблока сотрудники ведомства выявили ряд нарушений: не соблюдаются поточность технологических процессов; отсутствует маркировка на оборудовании; не соблюдаются установленные производителем условия хранения продукции; не проводится производственный контроль; не были предоставлены медкнижки и прививочные сертификаты сотрудников. <...> Выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе по проведению дезинфекции и обследованию персонала", - отметили там.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) по факту отравления нескольких десятков человек в кафе Екатеринбурга. Все пострадавшие - выпускники Уральского государственного юридического университета, в вузе ранее сообщали, что находятся на связи с пострадавшими и окажут правовую поддержку. По данным регионального Минздрава, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести и получают все необходимое лечение.