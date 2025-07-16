Они были приостановлены из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Поиски вертолета, который пропал на пути из поселка Охотск Хабаровского края в Магадан, возобновлены. Об этом сообщили ТАСС в авиакомпании "Дальнереченск Авиа".

Накануне вечером поиски были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

"Вылетел наш вертолет", - сказали в авиакомпании.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре также подтвердили возобновление поисков. Сутками ранее привлекались вертолет Ми-8Т "Дальнереченск Авиа" и вертолет Ми-8МТВ-1 МЧС России. Вечером судно авиакомпании вернулось в аэропорт дежурства Охотск, а судно МЧС - в аэропорт своего базирования Магадан (Сокол).