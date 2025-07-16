Из-за ЧП погиб человек, еще один пострадал

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском.

Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

"Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

По данным СК, при взрыве произошло разрушение конструкции в одной из квартир. На месте работают следователи и криминалисты, проводится допрос очевидцев, назначены судебные экспертизы.

Взрыв газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Красный Яр в 08:30 мск. Взрыв разрушил один из углов дома, снесена часть стены на двух этажах, выбиты стекла. По словам очевидцев, повреждены окна в соседних зданиях. Вокруг дома лежит множество обломков. Погиб один человек, еще один пострадал.