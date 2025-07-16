На Тимура Хизриева могли напасть из-за долговых обязательств, связанных с покупкой автомобиля

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Причиной нападения на бойца смешанных единоборств (ММА) Тимура Хизриева в Махачкале стали долговые обязательства, связанные с покупкой автомобиля. Об этом сообщили в МВД по Республике Дагестан.

"По предварительной версии, конфликт произошел из-за долговых обязательств между пострадавшим и одним из нападавших - его 30-летним знакомым. Речь о покупке автомобиля, которую было обещано оплатить, но позже. Ожидание выплаты денег либо возврата автомобиля оказалось, по мнению владельца, слишком долгим, безнадежным. Ведь все предыдущие встречи и попытки договориться не привели к пониманию и закончились минувшим вечером стрельбой из травматического оружия", - говорится в сообщении.