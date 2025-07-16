В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что продолжается демонтаж кровли и нависающих конструкций

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Новосибирской области.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Аварийно-спасательные работы в Новосибирской области завершены. На месте проведения работ сотрудники МЧС России продолжают демонтаж кровли и нависающих конструкций, представляющих опасность обрушения", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в работах на месте задействовано 110 человек. Разведка места обрушения ведется с беспилотника.

Взрыв газа произошел в двухэтажном многоквартирном доме 1963 года постройки в поселке Красный Яр в 08:30 мск. Он разрушил один из углов дома, снесена часть стены на двух этажах, выбиты стекла. Возгорания не последовало. Один человек погиб, еще один пострадал, он находится в состоянии средней степени тяжести.