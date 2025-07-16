Всего было выпущено 36 единиц различных боеприпасов

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Украинские войска 18 раз обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, поступили данные о ранении семи лиц, в том числе одного ребенка. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"18 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) зафиксировано <…> за прошедшие сутки. Поступили данные о ранении семи лиц, в том числе одного ребенка - мальчика 2015 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов были повреждены 15 жилых домостроений, легковые автомобили и 13 объектов гражданской инфраструктуры. Всего было выпущено 36 единиц различных боеприпасов.