Несовершеннолетний находится под наблюдением врачей

НОВОСИБИРСК, 17 июля. /ТАСС/. Ребенок, который выжил в ДТП с семью погибшими под Новосибирском, успешно доставлен вертолетом в областную больницу. Об этом сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий.

"Ребенка, пострадавшего в ДТП на трассе Новосибирск - Павлодар, вертолетом санавиации доставили из Краснозерского в Новосибирск. Эвакуация прошла в штатном режиме. Сейчас он находится под наблюдением врачей нейрохирургического отделения областной клинической больницы", - привели слова министра в региональном Минздраве.

Заблоцкий подчеркнул, что в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве.

Накануне два легковых автомобиля столкнулись на региональной трассе в Краснозерском районе Новосибирской области. Пять человек погибли на месте, еще троих пострадавших - двух взрослых и одного ребенка - оперативно доставили в Краснозерскую ЦРБ. Двое взрослых скончались в медучреждении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).