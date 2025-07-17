Задержанный в Воронеже раскаялся в сборе для Украины данных об объекте ПВО

Мужчина полностью признал свою вину

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россиянин, задержанный в Воронеже за сбор данных о системе ПВО для военной разведки Украины и подготовку диверсии, раскаялся в содеянном. Это следует из его допроса, распространенного Центром общественных связей ФСБ России.

"Свою вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь", - сказал он. По словам задержанного, он негативно относится к специальной военной операции. "В ноябре 2024 года я связался через мессенджер WhatsApp с представителями спецслужб Украины, которые предложили мне за денежное вознаграждение передавать информацию о расположении российских военных объектов. Я согласился с предложением, после чего узнал о местах, где находится комплекс ПВО", - рассказал мужчина. Видеозапись он отправил куратору.

В марте 2025 года ему дали задание совершить диверсию на объекте энергетической инфраструктуры. "При этом куратор передал мне инструкции и координаты тайника с самодельным взрывным устройством. Я прибыл на место и забрал СВУ, после чего был задержан сотрудниками ФСБ", - добавил задержанный.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Воронеже гражданина РФ, подозреваемого в государственной измене и диверсионной деятельности в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По данным ФСБ, он передавал сведения о средствах противовоздушной обороны Министерства обороны РФ, расположенных на территории Воронежской области, а также готовил диверсионно-террористического акт на объекте энергетической инфраструктуры региона.