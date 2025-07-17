Инцидент произошел 15 июля

КАЛИНИНГРАД, 17 июля. /ТАСС/. Уголовное дело из-за гибели двух рабочих коммунальной организации при очистке канализационного коллектора возбуждено в Балтийском городском округе Калининградской области, сообщает в Telegram-канале следственное управление СК России по региону.

"Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области по факту гибели рабочих коммунальной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 15 июля рабочие МУП "Балтвода" выполняли работы по прочистке канализационного колодца в поселке Дивное Балтийского городского округа. В ходе проведения работ трое рабочих отравились канализационными газами, двое из них погибли на месте происшествия, еще один пострадавший госпитализирован.

"В рамках расследования уголовного дела следователями регионального управления СК выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - отмечает ведомство.

Ход расследования контролируется и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрием Канонеровым.