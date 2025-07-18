Они подозреваются в завышении стоимости услуг по организации творческого фестиваля

СТАВРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Три предпринимателя задержаны по подозрению в мошенничестве при проведении творческого фестиваля "На высоте" на Ставрополье, сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления ФСБ. Ранее по этому делу был арестован помощник губернатора региона.

"Задокументирована противоправная деятельность помощника губернатора Ставропольского края, местного индивидуального предпринимателя и двоих индивидуальных предпринимателей из города Москвы, причастных к мошенничеству в особо крупном размере при проведении Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи "На высоте". <…> Подозреваемые задержаны, троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде", - говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд Ставрополя по этому же делу на 1,5 месяца арестовал помощника губернатора края. Факт мошенничества задокументирован краевым УФСБ России совместно с ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Установлено, что в 2022 году подозреваемые предоставили фиктивные коммерческие предложения от подконтрольных им фирм, в которых была завышена стоимость услуг по организации творческого фестиваля.

"В дальнейшем они обеспечили участие и победу московской фирмы в электронном аукционе, а разницу между реальной ценой контракта в сумме более 19,7 млн рублей путем обмана похитили, распорядившись деньгами по своему усмотрению", - пояснили журналистам в пресс-службе краевого управления МВД.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Ход расследования находится на контроле прокуратуры Ставропольского края.