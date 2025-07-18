В правоохранительных органах сообщили, что такие симптомы также обнаружили у двух взрослых

САРАТОВ, 18 июля. /ТАСС/. Признаки отравления выявили у двух взрослых и пятерых детей из лагеря "Орленок" в Пугачевском районе Саратовской области, где зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Двое взрослых, пять детей", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о количестве отравившихся.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о эпидемиологическом расследовании в связи со случаями острой кишечной инфекции в лагере "Орленок". По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко Пугачевская межрайонная прокуратура организовала проверку. По информации надзорного органа, заболевание в легкой форме зафиксировали как у некоторых отдыхающих детей, так и у персонала учреждения.

Это третий случай отравления в детском лагере в Саратовской области этим летом. В середине июня массовое отравление произошло в детском лагере "Огонек" в Марксе, позже в лагере "Дубки" в Саратове.