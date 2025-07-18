В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар в здании на территории воинской части

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что из-за возгорания никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июля. /ТАСС/. Пожар в неиспользуемом здании на территории воинской части в Ростове-на-Дону ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В 22:22 мск пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что из-за возгорания никто не пострадал.

Как ранее сообщали в пресс-службе Южного военного округа, на территории воинской части в центре Ростова-на-Дону около 18:00 мск загорелось неэксплуатируемое здание, из-за ЧС обрушилась крыша строения. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. Командование воинской части и управление Южного военного округа проведет доследственную проверку.