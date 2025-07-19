По данным ГУ МЧС по региону, площадь пожара составила 40 га

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Ландшафтный пожар площадью 40 га в Симферопольском районе Республики Крым вдоль трассы Симферополь - Евпатория локализован, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Силы и средства МЧС России локализовали пожар на 40 га в Симферопольском районе", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что для разведки очагов горения и уточнения данных о кромке пожара применялись беспилотные авиационные системы. Тушение осложняется сухой и ветреной погодой и труднодоступной местностью. Группировка увеличена до 147 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС задействованы 23 единицы техники и 81 человек.

Ранее в МЧС России сообщили о пожаре, вызвавшем сильное задымление участка трассы, сотрудники ГАИ временно перекрывали движение.