По данным МЧС России, площадь возгорания составила 40 га

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности на площади 40 га в Симферопольском районе Крыма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Ландшафтный пожар в Крыму полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сухостой горел вдоль трассы Евпатория - Симферополь. Из-за сильного задымления сотрудниками ГАИ было ограничено движение на участке дороги.

В новость внесена правка (20:20 мск) - исправлена информация в 1-м абзаце, верно - Симферопольском районе.