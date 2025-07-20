Ранее девять человек обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции

САРАТОВ, 20 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после отравления отдыхающих и сотрудников детского лагеря "Орленок" в Пугачевском районе Саратовской области. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

"В СМИ сообщается, что 18 июля текущего года в Саратовской области с признаками острой кишечной инфекции в медицинское учреждение обратились семь несовершеннолетних и двое работников одного из детских оздоровительных лагерей. В региональном следственном управлении по данному факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Саратовской области Дмитрию Костину представить доклад по уголовному делу.

В региональном управлении Роспотребнадзора 18 июля сообщили об эпидемиологическом расследовании в связи со случаями острой кишечной инфекции в лагере "Орленок". По информации прокуратуры региона, заболевание в легкой форме зафиксировали как у некоторых отдыхающих детей, так и у персонала учреждения.

Это третий случай отравления в детских лагерях в Саратовской области этим летом. В середине июня массовое отравление произошло в детском лагере "Огонек" в Марксе, позже в лагере "Дубки" в Саратове.