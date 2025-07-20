Из девяти туристов местонахождение шестерых уже известно, еще троих ищут

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Группа туристов, которая сплавлялась на байдарках по Белому морю, состояла из девяти человек, а не из семи, так как двое смогли самостоятельно закончить маршрут и не нуждались в помощи спасателей. Четверых нашли, поиски трех человек продолжаются, сообщили в пресс-службе МЧС по Архангельской области.

"По уточненной информации, группа была из девяти человек. Два человека смогли самостоятельно завершить маршрут и добраться до острова Соловецкий. На данный момент найдены четыре человека. Поиски трех человек продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе поиска работают сотрудники МЧС и Морспасслужбы на катерах, а также спасатели на вертолете Ми-8 МЧС России.

В МЧС 20 июля сообщили о поисках трех туристов из незарегистрированной группы байдарочников, которые сплавлялись по Белому морю от гряды островов Кузова Республики Карелия к Соловецкому острову в Архангельской области. Из-за ухудшения погоды маршрут был прерван, а группа решила вернуться назад. Судьба троих туристов на одной парной и одной одиночной байдарках до сих пор неизвестна.

В зоне поиска порывы ветра достигают 6-10 метров в секунду, а высота волны - 0,8 метра, температура воды не превышает плюс 9 градусов.