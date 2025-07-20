В акватории Тихого океана фиксируется серия афтершоков магнитудой от 4 до 6,7

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано на Камчатке, сообщается в Telegram-канале камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

"Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 158 км от Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении. Отмечается, что очаг сейсмособытия залегал на глубине 58,4 км.

Сообщалось, что на Камчатке после сейсмособытия в акватории Тихого океана фиксируется серия афтершоков магнитудой от 4 до 6,7. Ранее в регионе объявляли опасность возникновения цунами после серии землетрясений магнитудой от 5,3 до 7,6. Позднее угрозу отменили.