Среди них ребенок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей с последующим возгоранием на трассе в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В настоящее время пострадавшими числятся три человека, в том числе один ребенок: один человек из одного автомобиля, два из другого", - сказали в МЧС.

Вечером 20 июня на 111-м км трассы Р-158 в Арзамасском округе столкнулись два легковых автомобилей, после чего произошло возгорание. Специалисты потушили огонь, смыли топливо с проезжей части и отключили аккумуляторные батареи.