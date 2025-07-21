По прогнозам, интенсивность афтершоков будет высокой еще несколько дней

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Ученые на Камчатке фиксируют затухание сейсмического процесса после основного землетрясения магнитудой 7,6, которое произошло в регионе 20 июля. При этом количество ощущаемых афтершоков - больше обычного, сообщили ТАСС в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Еще несколько дней мы будем наблюдать за затуханием сейсмического процесса. Сейчас идут афтершоки, которые сопровождают сильное землетрясение, это довольно типичная картина. Но количество ощущаемых повторных, действительно, больше обычного. Это связано с близостью эпицентра к Петропавловску-Камчатскому", - рассказали в учреждении.

По словам ученых, по прогнозам, интенсивность афтершоков будет высокой - порядка пяти баллов, еще несколько дней. Далее большинство из них будут неощущаемыми, но повторные сейсмособытия будут происходить еще несколько месяцев.

Серия землетрясений произошла на Камчатке c 18:00 (09:00 мск) 20 июля, самый сильный толчок по интенсивности доходил до семи баллов. Люди выбегали на улицы. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 (13:00 мск). К настоящему времени количество афтершоков после мощного толчка превысило сотню.