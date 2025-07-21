В Якутии открыли горячую телефонную линию в связи с ДТП

Звонить можно по номеру +7 924 560 51 53

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Горячая телефонная линия открыта в связи с трагедией в Якутии, где в результате ДТП на ГОК "Денисовский" погибли 13 человек и пострадали 20. Об этом сообщили в администрации Нерюнгринского района республики.

Звонить можно по номеру +7 924 560 51 53.

"В связи с трагическим ДТП на территории ГОК "Денисовский" организована горячая линия компании "Колмар" для членов семей погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

В приемном покое Нерюнгринской центральной районной больнице работают специалисты психологической службы МЧС России, они готовы оказать психологическую помощь родственникам погибших и пострадавших.

Авария произошла в ночь на 21 июля на участке дороги на территории шахты ГОК "Денисовский". По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля "НЕФАЗ 4208-34" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, автомобиль опрокинулся. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих жизни и здоровью потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Готовится ходатайство о передаче материалов по факту ДТП - по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) - в производство Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).