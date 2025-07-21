Вахтовый автобус опрокинулся с высоты около 30 м в Нерюнгринском районе Якутии, в результате ДТП 13 человек погибли, 20 получили травмы разной степени тяжести, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Двоих пострадавших эвакуируют в Якутск.

ТАСС собрал основное о ДТП.

Обстоятельства ДТП

ДТП произошло около 03:20 часов 21 июля по местному времени на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский", сообщили в пресс-службе МВД по республике.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля "НЕФАЗ 4208-34" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части.

Вахтовый автобус опрокинулся с высоты примерно 30 м.

Уточняется, что в автобусе находились 33 человека.

По информации прокуратуры республики, транспортное средство перевозило работников шахты "Восточная Денисовская".

По данным пресс-службы компании "Колмар", в автобусе находились работники участков проходческих и добычных работ, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.

Пострадавшие

13 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 20 человек получили травмы разной степени тяжести.

12 человек госпитализированы в Нерюнгринскую центральную районную больницу.

Медики эвакуируют в город Якутск двоих пострадавших, сообщили в Минздраве республики.

Двое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Реакция властей