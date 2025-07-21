Вахтовый автобус опрокинулся с высоты около 30 м в Нерюнгринском районе Якутии, в результате ДТП 13 человек погибли, 20 получили травмы разной степени тяжести, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Двоих пострадавших эвакуируют в Якутск.
ТАСС собрал основное о ДТП.
Обстоятельства ДТП
- ДТП произошло около 03:20 часов 21 июля по местному времени на технологической автодороге АО "ГОК Денисовский", сообщили в пресс-службе МВД по республике.
- По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля "НЕФАЗ 4208-34" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части.
- Вахтовый автобус опрокинулся с высоты примерно 30 м.
- Уточняется, что в автобусе находились 33 человека.
- По информации прокуратуры республики, транспортное средство перевозило работников шахты "Восточная Денисовская".
- По данным пресс-службы компании "Колмар", в автобусе находились работники участков проходческих и добычных работ, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.
Пострадавшие
- 13 человек, включая водителя вахтового автобуса, погибли, 20 человек получили травмы разной степени тяжести.
- 12 человек госпитализированы в Нерюнгринскую центральную районную больницу.
- Медики эвакуируют в город Якутск двоих пострадавших, сообщили в Минздраве республики.
- Двое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Реакция властей
- В Нерюнгринском районе объявлен траур, сообщили в администрации района.
- В районе введен режим ЧС, руководящий состав переведен на круглосуточное дежурство.
- К ликвидации последствий ДТП привлекли 36 специалистов и 10 единиц техники.
- Борт авиакомпании "Полярные авиалинии" с шестью специалистами Республиканского центра медицины катастроф был направлен из Якутска на помощь пострадавшим.
- Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих жизни и здоровью потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
- Руководству ООО "УК "Колмар" рекомендовано принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших и пострадавших работников АО ГОК "Денисовский".
- В связи с ДТП в Якутии организована горячая телефонная линия: +7 924 560 51 53.