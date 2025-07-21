Их госпитализируют в Республиканскую больницу №2 Центра экстренной медицинской помощи, сообщили в Минздраве Якутии

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Медики эвакуируют в город Якутск двоих пострадавших при ДТП на ГОК "Денисовский" в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщили в Минздраве республики.

"По состоянию на 21 июля в 18:00 (12:00 мск) в Нерюнгринскую центральную районную больницу госпитализировано 12 человек. Госпитализированные осмотрены, бригадой Республиканского центра медицины катастроф принято решение об эвакуации санитарным рейсом 2 пациентов в Республиканскую больницу №2 Центра экстренной медицинской помощи. 9 человек направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на 21 июля на участке дороги на территории шахты ГОК "Денисовский". По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля "НЕФАЗ 4208-34" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, машина опрокинулась, погибли 13 человек.

По данным пресс-службы компании "Колмар", на момент происшествия транспортном средстве находились работники участков проходческих и добычных работ, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих жизни и здоровью потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).