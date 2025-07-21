В Якутии завели уголовное дело после ДТП с вахтовиками

В результате происшествия погибли сотрудники шахты в Нерюнгринском районе

ЯКУТСК, 21 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту гибели и травмирования работников шахты в Нерюнгринском районе возбуждено в Якутии. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по республике.

"Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих жизни и здоровью потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Готовится ходатайство о передаче материалов по факту ДТП - по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) - в производство Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия).

Авария произошла в ночь на 21 июля на участке дороги на территории шахты ГОК "Денисовский". По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля "НЕФАЗ 4208-34" не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, автомобиль опрокинулся. В результате произошедшего 13 человек скончались на месте, 20 получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь.

"Для установления всех обстоятельств произошедшего создана следственная группа из числа опытных следователей и криминалистов следственного управления. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.