Посольство РФ: россиян среди погибших и пострадавших при крушении самолета в Дакке нет

Учебный самолет F-7 BGI разбился у входа в двухэтажное здание колледжа спустя несколько минут после взлета

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 июля. /ТАСС/. Российских граждан нет среди погибших или пострадавших в результате крушения учебного самолета ВВС Бангладеш в Дакке. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в республике.

"Россиян среди жертв или пострадавших нет", - отметили в диппредставительстве.

Учебный самолет F-7 BGI разбился у входа в двухэтажное здание колледжа спустя несколько минут после взлета. Учебный день к тому времени закончился, некоторые студенты уже ушли, но многие все еще находились внутри. Сразу после крушения самолет загорелся. Пожар перешел на здание учебного заведения.

При крушении, по данным местных властей, погиб пилот самолета, 2 учителя и 16 учеников. В больницы с ожогами разной степени тяжести доставлено более 150 человек.