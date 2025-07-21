Под ограничения также попало имущество участницы фонда Action4Live Марии Соленовой, которая проходит обвиняемой по одному уголовному делу с подсудимым

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Перовский суд Москвы арестовал имущество уехавшего из России бывшего адвоката Дмитрия Захватова (внесен в реестр экстремистов и террористов), который обвиняется по делу о содействии террористической деятельности. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на имущество Захватова, обвиняемого по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация содействия террористической деятельности)", - сказали в суде. Там добавили, что также арест наложен на имущество участницы фонда Action4Live Марии Соленовой, которая проходит с Захватовым обвиняемой по одному уголовному делу.

Ранее сообщалось, что Захватов объявлен в розыск. По предварительным данным, его уголовное дело может быть связано с размещенной в интернете публикацией со ссылками для финансовых пожертвований на покупку беспилотников для украинской армии и витаминов для боевиков националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) .

Адвокат защищал Pussy Riot и бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову.