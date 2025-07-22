Речь идет об аварии с вахтовым автобусом, которая произошла 21 июля

БИШКЕК, 22 июля. /ТАСС/. Три гражданина Киргизии погибли в ДТП с вахтовым автобусом в Якутии 21 июля. Об этом сообщил киргизский МИД.

"В результате происшествия погибли 13 человек, в том числе 3 граждан Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Канцелярия посольства Киргизии в городе Якутск оказывает "поддержку родственникам погибших, в том числе по организации доставки тел на родину". "Данный вопрос находится на контроле МИД и посольства Кыргызской Республики в РФ", - подчеркивается в сообщении.