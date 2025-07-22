Ему грозит до 15 лет лишения свободы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. IT-бизнесмен, миллиардер Сергей Мацоцкий подал апелляцию на свой заочный арест по делу о даче взяток. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, который избрал ему меру пресечения.

"В суд поступила апелляция на решение избрать Мацоцкому меру пресечения в виде заочного ареста. Она будет позднее рассмотрена в Мосгорсуде", - сказали агентству.

Мацоцкий обвиняется в даче взяток руководителям ФКУ "Налог-сервис" Роману Филимошину и Дмитрию Шалаеву, ранее арестованным по делу о получении взяток. Сам он скрылся от следствия и объявлен в розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил его под стражу заочно. Дело расследует Следственный комитет РФ.

"Налог-сервис" был создан в 2001 году для обеспечения организационно-технической и информационной поддержки деятельности ФНС и ее территориальных органов. С 2011 года его учредителем является Федеральная налоговая служба. В регионах действует 82 филиала организации. Войдя в структуру ФНС, "Налог-сервис" стал регулярным участником госзакупок в качестве заказчика разного рода услуг и товаров. Одними из крупнейших поставщиков ФКУ являются "Почта России", "Рубитех", "Системный софт".

Сергей Мацоцкий - предприниматель и инвестор в сфере IT. До апреля 2020 года - основатель и совладелец компании IBS. В 2007-2012 годах ежегодно включался в число лучших руководителей компаний в сфере информационных технологий в России. В 2020-2022 годах входил в советы директоров Альфа-банка и "Вымпелкома". Является основателем многопрофильной IT-структуры. По данным из открытых источников, выручка компании "Рубитех" за 2024 год составила 38 млрд рублей.